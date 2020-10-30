Murat Muratoğlu: Büyüme fakirhanelerden değil malikanelerden geliyor

Şahsım; “Böyle bir şey var mı Türkiye’de? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye’de var mı? İnanıyor musunuz buna? Bazı şeyleri siz kendiniz bir çözün ya… Bunlar hesap-kitap bilmiyor” dedi…

Konuşmasında esas beğendiğim nokta; “Büyüme oranına bakıyorsun en iyi noktada olan ülkeyiz” demesiydi…

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Gurur duydum ama… Büyüme fakirhanelerden değil malikânelerden geliyor. Kendileri ve çevreleri zaten hanedan, büyümeden duramıyor!

Zaten vatandaş dediğin kim ki? Ne işi olur kültürdü, spordu, sanattı, hobiydi, eğlenceydi…

Nitekim dünyaya, devletine hizmet edip ölüp gitmek için geldi. Kuru ekmeğini yesin, gereksizce şikayet edip insanın tadını tuzunu kaçırmasın şimdi…

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Murat Muratoğlu’nun yazısı