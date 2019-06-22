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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Buralara yaz günü kar yağacak, ekonomi iyice donacak

Ekonomi için zaten yaktık gemileri… Dönüş yok artık geri… Lakin tek tesellimiz ucundan da olsa demokrasi!
Önümüzdeki yıllara ya daha fakir ama daha demokrat bir ülke olarak adım atacağız. Ya da hem fakir hem sefil… Seçim sonucu değişmeyecek olan sıfat “fakir!”

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Polyanna gibi; “Seçimler bitsin hele bakarsın ekonomi gider iyiye” diyen iyimseler, dağa kaldırsalar, dağ havası iyi geldi mi diyecekler?
Ünlü düşünür Serdar Ortaç’ın dediği gibi “buralara yaz günü kar yağacak!”Ekonomi iyice donacak. Yaprak kımıldamayacak!

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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