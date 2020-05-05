Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Buna halı sahada ‘Adamın gol diyor’ denir!

Herkes ilan edilen enflasyon verilerinin gerçek olmadığını biliyor. Neyin tartışması yapılıyor? İşin ilginci en koyu AKP’liler bile açıklanan enflasyona inanmıyor. Seslerini çıkartmayıp biat ediyor.

Yandaşlığından şüphe etmeyeceğimiz Türkiye Gazetesi enflasyon açıklanmadan bir gün önce 3 Mayıs günü bakın ne yazdı?

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“Önce salgın, ardından da Ramazan ayı ile birlikte gıdaya olan talep artarken, tüketicinin can havliyle alışverişini aceleye getirmesini fırsat bilen vurguncular sebzeden meyveye, kuru gıdadan şarküteriye kadar, iki ayda yüzde 50’yi bulan zam yaptı.”

Buna halı sahada “adamın gol diyor” denir! Belli ki İstatistik Kurumu çalışanları markete, pazara pek gitmemiş, evden çalışmış. Sahi çalışanlar fiyatları nereden almış?

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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SON HABERLER

40 bin dolara kan örneği satıyorlar: Antikor testi için piyasa ‘kızıştı’

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları ve şirketler, ‘tecrit altındaki hayatin normalleşmesi’nin anahtarlarından biri olarak görülen antikor testi üretmeye çalışıyor. Bu hummalı çalışmadaki kilit unsur ise Covid-19’a yakalanıp hastalığı atlatan kişilerin kan örnekleri. Örneklerin yeterli olmaması, durumun ise çok acil olması bazı şirketlere, ‘işi ticarete dökme’ fırsatı verdi. ABD’deki Cantor BioConnect firması, fiyatlarını geçmişte sattığı kan örneklerine kıyasla bir hayli artırdı. Firmanın ‘portföyünde’ 40 bin dolarlık (280 bin 784) kan örneği bile var!

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