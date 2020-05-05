Murat Muratoğlu: Buna halı sahada ‘Adamın gol diyor’ denir!

Herkes ilan edilen enflasyon verilerinin gerçek olmadığını biliyor. Neyin tartışması yapılıyor? İşin ilginci en koyu AKP’liler bile açıklanan enflasyona inanmıyor. Seslerini çıkartmayıp biat ediyor.
Yandaşlığından şüphe etmeyeceğimiz Türkiye Gazetesi enflasyon açıklanmadan bir gün önce 3 Mayıs günü bakın ne yazdı?
“Önce salgın, ardından da Ramazan ayı ile birlikte gıdaya olan talep artarken, tüketicinin can havliyle alışverişini aceleye getirmesini fırsat bilen vurguncular sebzeden meyveye, kuru gıdadan şarküteriye kadar, iki ayda yüzde 50’yi bulan zam yaptı.”
Buna halı sahada “adamın gol diyor” denir! Belli ki İstatistik Kurumu çalışanları markete, pazara pek gitmemiş, evden çalışmış. Sahi çalışanlar fiyatları nereden almış?