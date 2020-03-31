Murat Muratoğlu: Bugünler için biriktirilmesi gereken kaynağı çoktan harcadılar gereksiz projelere

Virüs krizine yüksek enflasyon, işsizlik ve rezerv sıkıntısı ile yakalandı Türkiye… Yıllardır bugünler için biriktirmesi gereken kaynağı çoktan harcadı gereksiz projelere…

Salgın öncesi verilen hedeflerin artık hiçbir anlamı kalmadı. İki ay sonra bitmesinin faturası başka, dört ay sürmesinin faturası bambaşka… Oldu da altı ay devam etti, çok ararsın toparlayacak ekonomiyi!

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Çalışanların işini ve gelirini koruyabiliyor musun? Hayır! Esnafın ve şirketlerin iflas etmesini engelleyebiliyor musun? Hayır!

Finansal sistemine ve bankalara destek olabiliyor musun? Hayır!

Murat Muratoğlu’nun yazısı