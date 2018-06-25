Murat Muratoğlu: Bu yolun gittiği tek bir yer var ve oranın adı da Stagflasyon!

Türkiye ekonomisi hakkında size yalan söylediler! Kaderden bahsetmediler… Önümüzdeki yıllara ya daha fakir ama daha demokrat bir ülke olarak adım atacağız. Ya da hem fakir hem sefil… Ortak payda “fakir”!

“Seçimler bitsin hele bakarsın ekonomi gider iyiye” diye düşünen Polyannalar olabilir. Polyanna’yı dağa kaldırmışlar, dağ havası iyi geldi demiş. O hesap…

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Bu yolun gittiği tek bir yer var ve oranın adı da Stagflasyon! Yani; işsizlik rakamları yükselmeye devam ederken, ekonomik büyüme durur. Enflasyon seriye bağlar sürekli artar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı