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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Bu yaz daha da sıcak olacak… S-400’ler gelirse piyasalar yanacak

Amerika, S-400 alımının gerçekleşmesi durumunda “Çok geniş kapsamlı sonuçların ortaya çıkacağı” uyarısında bulundu. Açık açık Türkiye’ye yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. İlk salvoyu da dün savurdu.

Başkan Trump Kongre’ye bir mektup gönderdi. Türkiye’yi bazı ürünlerde gümrük muafiyeti sağlayan programdan çıkarma niyeti olduğunu bildirdi.

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Geçen yaz, papaz nedeniyle Amerika ile didişince Trump ufaktan tehditler sıraladı… Bu durum tuttu fırlattı doları… Sanki İsa tutuklanmıştı!
Kötü ekonomi yönetimi nedeniyle 4.60’a çıkmış dolar bir anda 7 liranın üzerini gördü. İnsin diye faizler yüzde 24’e yükseltildi. Bana mısın demedi… Ne zaman papaz evine gönderildi, bizim ekonomi biraz nefeslendi.

Belli ki bu yaz sıcak, çok sıcak, daha da sıcak olacak… S-400’ler gelirse piyasalar fena yanacak. Sonra etrafı kim toplayacak? Belli ki ihale yine vatandaşa kalacak.

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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