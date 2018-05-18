Murat Muratoğlu: Bu vergi kısıntıları seçime kadar idare eder, sonrasında fiyatların üzerine biner

Satıp satıp bir güzel yediler Allah artırsın, enkazı vatandaş kaldırsın. Tablo ortada… Adamlar yol yaptı, millet aç kaldı! Doludizgin fakirleşiyoruz.

Oysa bunu saklamak için zamları sansürlemişlerdi. Zam geldiğini vatandaşa söylemeyeceklerdi…Zamlar açıklanmayınca her şey süper olacaktı. Göz görmeyince gönül katlanacaktı. Yangını sonunda anladılar, söndürmek için etrafa su sıkıyorlar.

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Oysa yangın dolarda… Petrolü ne ile alıyorsun? Dolar! Dolar fiyatları rekordan rekora koşuyor. Petrol fiyatları son dört yılın zirvesine tırmanıyor. Hem dolar hem petrol artıyor. Normal şartlarda benzine en az 20 kuruş daha zam gelmesi gerekiyor.

Bu vergi kısıntıları seçime kadar idare eder. Sonrasında fiyatların üzerine biner. ÖTV indirimi bundan 15 gün önce teklif edilmişti. Maliye Bakanlığı reddetmiş; “130 milyar TL para topluyoruz, bunun yüzde 46’sı akaryakıttan geliyor.

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Akaryakıtta 0.50’lik bir indirim için 16 milyar TL vergiden vazgeçmemiz gerekiyor, bu da bütçeye önemli bir yük getirir” demişti. Ne değişti?

Murat Muratoğlu’nun yazısı