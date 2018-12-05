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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Bu sefer millet kötü gidişatı iliklerine kadar hissediyor

Gerileyen enflasyon, düşen dolar kuru, kapanan dış açık… Algı yönetimi şahane de pek işe yaramıyor bu günlerde… Ekonominin hali dizi filmlerin sezon finali gibi… Her geçen gün işler sarpa sarıyor. Tüm söylemleri, icraatları, açıklamaları iç politikada kuyruğu dik tutmaya hizmet ediyor.

Oysa bu sefer millet kötü gidişatı iliklerine kadar hissediyor. Dolar düştü, faydası yok. Fiyatlar mıh gibi yerinde duruyor. Büyüdükçe büyüyor borçlar. Para bulmaya mecburuz… Enflasyon düştü, faydası yok. Kim neyle gidip mal alacak? Satılmayınca üretim azaltılıyor. Üretim azaltılınca dış ticaret açığı geriliyor. Ne ithal edip üreteceksin de satacaksın? Mecburen ölü taklidi yapacaksın.

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Türkiye’de insanlar fakirleşiyor…

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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