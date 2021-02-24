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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Bu sefer kendi başlarına mı sattılar o kadar doları?

Yani durumumuz hiç yoktan kötü… Sıfırı tükettik demek için bile bir yerlerden döviz gelmeli! Borç da değil ki… Değişimi yapılacak para… Verecekler aldıkları Türk Liralarını, alacaklar faiziyle birlikte kendi paralarını…

Peki, bu rezerv nasıl bu kadar çok eksiye girdi? Masadan kalkmayı bilmeyen kaybeden kumarbaz gibi… Dolar çıkmasın diye sattıkça sattı… Net rezerv sıfırlandı. Kendine ait olmayan brüt stoka girip piyasaya müdahaleye devam etti. Kar gibi eridi gitti.

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Sahi her şeyi sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla yapmıyorlar mıydı? Her söze öyle başlıyorlardı. Bu sefer kendi başlarına mı sattılar o kadar doları?

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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