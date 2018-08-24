Murat Muratoğlu: Bu mu bertaraf edilmiş hali; krizin esas etkilerini yaşamadık

Daha 2 hafta önce dolar 5.45’i geçtiğinde Başkan; “Hiç korkmayın, hepsi geçecek” dememiş miydi? Yıla da 3.75’ten başlamıştı. Dolar 7’ye çıkıp 6’ya gerileyince mi bertaraf edildi?

Arkasından da “Yeni hükümet sisteminin ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesi” diye tuhaf bir açıklama yaptı. Seçim bittiğinde dolar kuru 4.55’teydi. Bu mu bertaraf edilmiş hali?

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Demek bertaraf edilmeseydi kur kim bilir nereye gidecekti? Hükümet doların 6 lira olmasına razı belli ki! Peki, ekonomi düzeldi mi şimdi? Hangi reformlarıgeçirdiler? Neyi değiştirdiler de düzelttiler? Hiçbir şeyi! Düzelen bir şey yok ki!

Merkez Bankası’nın swap ve forward işlemlerini kısıtlayarak piyasada geçici TL kıtlığı yaratıp sıkıştırmasından, uçucu önlemler almasından, Amerika’nın yeni yaptırımlar uygulamamasından dolayı gerileyen bir kur söz konusu…

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Zira en iyi tedbirleri alsanız bile ancak krizin etkisini azaltabilirsiniz. Süresini kısaltabilirsiniz. Zararı sınırlayabilirsiniz. Şu anda krizin sadece Türk Lirası’nın değer kaybı aşamasındayız. Esas etkilerini yaşamadık.

Murat Muratoğlu’nun yazısı