Murat Muratoğlu: Bu kadar kötüsünü dış mihrak yapamazdı!

İddia ediyorum, bu kadar kötüsünü dış mihrak yapamazdı! Bugün yaşadığımız döviz sıkıntısının hiçbir yerinde dış mihraklar yok. Ülkeyi yönetenler tabii ki “var” diyecekler. Aksi takdirde sorumluluğu üslenecekler.

Yıllarca süper güç olacağım derken süper market olmuşsun. Üretmeyip, yurtdışından kredi alıp yaşamışsın. Borçlanıp harcamışsın.

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Peki, bunca borcu bize kim veriyor? Dış mihraklar! Lider ve güçlü Türkiye’yi istemeyen hasım ülkeler kesenin ağzını açmışlar.

Ülke kötü yönetilmiş, paran bitmiş. Döviz uçup gitmiş. Kimse dışarıdan mal alacak para bulamıyor. Alsa kime satacak? Tüketicinin parası mı var? Neyle alacak?

Murat Muratoğlu’nun yazısı