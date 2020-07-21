Murat Muratoğlu: Bu dövizi yönetim kurulundaki güreşçi ya da RTÜK başkanının bilgisi dahilinde mi sattılar?

Bankaların alabileceği açık pozisyon yani döviz borçluğu özkaynaklarının yüzde 20’si ile sınırlıdır…

Ancak baktığımızda şu anda kamu mevduat bankaları yüzde 24 seviyesinde… Acilen döviz alıp pozisyon kapatmazlarsa BDDK başlar uyarmaya… Arkasından ceza…

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Kesebilir mi? Tabii ki kesemez! Sizce bu dövizi yönetim kurulunda olan güreşçi ya da RTÜK Başkanı’nın bilgisi dahilinde mi sattılar? Ne alakası var? Emir büyük yerden gelince gıklarını çıkartamazlar.

Bu durumu BDDK görmezden geliyor… Sen de görme, bu kadar açık pozisyonla dolar kuru artarsa kamu bankalarının yazacağı zararı hesaplamaya kalkma…

Murat Muratoğlu’nun yazısı