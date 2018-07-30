Murat Muratoğlu: Borç Çin’de de olsa gidip alınız

Borç Çin’de de olsa gidip alınız. Sonuçta dünyada Türkiye’ye borç verecek fazla ülke kalmadı. Her kapının zilini çalınız. Zaten dünyada kredi verecek ülkeler belli… Bir şey deneyelim, hepsiyle dalaşmaya devam edelim. Bakalım, bize kredi verecek kaç banka bulacağız?

Borç veren ülke Çin… Borç alan ülke Türkiye… Borçlanma para birimi Amerikan Doları… Sahi hani Çin ile anlaşma imzalamıştık! Türk Lirası üzerinden milli para ile ticaret yapıp borçlanacaktık. Bize Türk Lirası ile borç verselerdi ya! Fakirliğe alıştık da gururu bir kenara mı bıraktık?

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Alınan kredi 3.6 milyar dolar… Sadece Fenerbahçe’nin açıklanan borcu 621 milyon Euro… Yani 725 milyon dolar eder… Alınan kredi ile ancak futbol takımlarını rahatlatırsın! Artan olursa seyircilerin gitmediği yeni statlar için beton döker, havanı atarsın.

Murat Muratoğlu’nun yazısı