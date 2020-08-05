Murat Muratoğlu: Birileri sarayda susamlı levrek simidi yerken enflasyon sadece bize…

Temmuz ayının enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyonu yazayım da nesini yazayım? Düşmüş işte, açıklanan rakamı ciddiye mi alayım?

Kuru baskıla, faizi baskıla, zamları baskıla, iflasları baskıla, Merkez Bankası’nı baskıla, şirketleri baskıla, batık kredileri baskıla, işten çıkarmayı yasakla… Yalan istatistikler açıkla… Bir yerden patlayacak en sonunda…

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Enflasyon artmasa ne fark edecek? “Enflasyon düştü” deseler ne alacaksın? Vatandaşın geliri artmıyor, ama borcu artıyor. Millet tüketici kredisi, kredi kartı ile yaşamını sürdürüyor.

Birileri sarayda susamlı levrek simidi yerken enflasyon sadece bize…

Murat Muratoğlu’nun yazısı