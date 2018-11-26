Murat Muratoğlu: Bir süre daha böyle gider, sonrasında rüzgârlar kuzeyden eser, ekonomi buz keser

Tam 16 yıldır kimler neler yedi… Artık hayvan terli… Terli terli yem yer mi?

Mediar Araştırma’nın “Ekonomik bir kriz içinde olduğumuzu düşünüyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 77.86‘sı “evet” demiş. Kriz yok algısı yaratmak için tüm yandaş medya seferber olsa da demek millet hissetmiş.

Büyük bir aksilik çıkmazsa, Amerika veya Avrupa ile papaz olunmazsa bir süre daha böyle gider. Sonrasında rüzgârlar kuzeyden eser. Harcamalar iyice donar, ekonomi buz keser. Kutup ayısını şirin bulup sarılırsın. Hayvan kendine bir güzel ziyafet çeker.

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Murat Muratoğlu’nun yazısı