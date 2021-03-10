Murat Muratoğlu: Bir kişi haricinde herkes değişti, ekonomi düzelmedi, daha kötüye gitti

Ülkede ekonomi ile ilgili kurumların başında kim varsa gönderiliyor. Her şey bu kadar güzel giderken nereye? Daha dünyaya meydan okuyacaktık… Liderlerini dizlerimize çöktürecektik.

İnanmak istemiyorum ama yolunda gitmeyen bir şeyler var galiba… Nasıl anladım ama? Çok zekiyim, her türlü göreve talibim… Gerekirse bu salgında lebalep dolu ortamlara girerim.

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(…) İşin enteresan tarafı, 19 yıldır ülkenin yönetim kadrosunda olan kurumlarda görev alan bir kişi haricinde herkes değişti… Yine ekonomi düzelmedi. Daha da kötüye gitti.

Dış mihraklardan marketlere, bankalardan esnafa, bürokratlardan çiftçilere… Hepsi mevcut ekonomi tablosundan sorumlu… Bir tek mesul olmayan da kendisi… Bulmuş olabilir miyim nedeni?

Murat Muratoğlu’nun yazısı