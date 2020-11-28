Murat Muratoğlu: Bir bakmışsınız Varlık Fonu, Katar’a 100 milyar dolar borçlu görünüyor

Varlık Fonu, Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu Katar’a devretti. Satıldı deniliyor ancak ne kadar verildiği açıklanmıyor. Kuvvetle muhtemel 5 kuruş para ödenmedi. Bedavaya gitti.

Tıpkı yine Katar’a 25 yıllığına kiralanan Tank-Palet Fabrikası gibi… O da bedavaya verilmişti!

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Katar aşkı bir başka… En güzeli Katarlılara seçme ve seçilme hakkı verelim, bu işi huzur içinde çözelim!

(Varlık) Fon, sınırsızca, umarsızca, hunharca borçlandı. Diyelim İktidar değişti. Yeni yönetim geldi. Bir bakmışsınız Varlık Fonu, Katar’a 100 milyar dolar borçlu görünüyor. Olamaz mı? Sarayı bile satar geliri de fona yazar! Öylesine yetkileri var.

Varlık Fonu kendisine devredilen malları teminat göstererek aldığı borçları ya ödeyemezse? Sadece gelirleri değil, varlıklar da fona devredildi. Demek ki ellerindeki değerleri bir bir satacaklar.

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Murat Muratoğlu’nun yazısı