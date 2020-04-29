Murat Muratoğlu: Bildiğin para harcamadan yardım yapmanın yolunu bulmuşlar

Taa 3000 kilometre ötede, İsveç’te hastalanmış vatandaşını özel uçakla tedavi için ülkeye getiren Türkiye, herhalde vatandaşları arasında ayrım yapmaz.
Öksüren varsa, hele “sen evinde dinlen” diyorlarsa, ulaşsınlar Sağlık Bakanlığı’na, hop özel uçak yanı başlarında… Bütün televizyonlar canlı yayında… Ülkenin vatandaş seçecek hali yok ya!
Nankörlük etmeyelim… Herkese 1000 lira dağıtacağız müjdesi verdiler ya… Kallavi gelen faturaları bile ancak öderler onunla…
Bildiğin para harcamadan yardım yapmanın yolunu bulmuşlar! Bari genel sağlık sigorta prim borçlarını silseler veya ödenmiş saysalar. Ama yapmazlar!
İsveç’ten getirilen vatandaşın genel sağlık sigortası prim borcu var mıydı? Baktılar mı?
Nitekim Türkiye’de yaşayanlar bırakın uçakla getirilmeyi, kendi kendine hastaneye sürünerek gitse bile… Eğer prim borcu varsa bu yılsonundan sonra sağlık hizmeti alamayacak!
Artık ne yapsın? Mecburen İsveç’e gidip oradan tweet atacak!