Murat Muratoğlu: Beş yılda 12’nci ekonomi reform paketi; hiçbirinde yaprak bile kıpırdamadı

Ülkeyi yönetenlerin ‘reform’ kelimesinin anlamını dahi bilmemeleri ne kadar acı değil mi? Lakin 19 yıldır ülkeyi yöneten bir partiden reform beklemek kadar saçma değil tabii ki…

Önce çıkıp ekonominin ne kadar iyi durumda olduğunu anlat… Sonrasında ekonomiyi düzeltmek için atılacak adımları duyur… Safsatanın da bir sınırı olur!

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(…) Son 5 yılda açıklanan 12’nci ekonomi reform paketi… Reform deyince köklü değişiklik falan bekliyor ya insan… Bırakın kökü, hiçbirinde yaprak bile kıpırdamadı… Paketleri koyacak yer kalmadı! Paket açmakla bu işler olsaydı ülke bu durumda olmazdı!

Murat Muratoğlu’nun yazısı