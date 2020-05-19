Murat Muratoğlu: Benim asıl korkum ‘Ç’ tipi ‘çekirge’ modeli

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, çok kritik, üstüne üstlük ekonomik açıklamalarda bulundu.

Salgın sonrası Türkiye ekonomisinde ‘V’ tipi ekonomik sıçrama modeli bekliyor kendisi… Nedir ‘V modeli’ derseniz harfin tipine bakınız.

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Ekonomide iniş yaşamadık ki! Ne zaman sorsak ülke devamlı sıçrama halindeydi. Hatta ‘H’ tipi haşmetliydi… En azından bize öyle denildi. Dikkat edelim de üstümüze başımıza sıçramasa bari…

Belki de verginin ‘V’ sinden bahsediyordur. Daha çok vergi getireceğiz demek istiyordur. Gizliden mesaj veriyordur.

Ben bu sıçrama hamlesinin ardından ‘S’ tipi sıvama ve üzerine ‘T’ tipi tüy dikme bekliyorum. Benim asıl korkum ‘Ç’ tipi ‘çekirge’ modeli… Daha önce bir-iki sıçramış, hakkımızı kullanmıştık sanki…

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Murat Muratoğlu’nun yazısı