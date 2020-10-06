Murat Muratoğlu: Belli ki enflasyon hesabına asemptomatik zamları almıyoruz

Enflasyon açıklandı ama şahsen İstatistik Kurumu’na resmi olarak ilan edilen hasta-vaka sayısı kadar güvendiğim için aslında gerek yok fazla yorum yapmama…

Belli ki; enflasyon hesabına asemptomatik zamları almıyoruz. Mesela son bir yılda elektriğe yüzde 32.3 oranında zam yapıldı. Fakat yıllık enflasyon yüzde 11.75 olarak açıklandı.

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Elektriğe zam geldiği için kimse semptom gösterdi mi? Hayır! Herkes kuzu kuzu kabullendi. Gururunu ateşe verdi. Konuşanın acı biberler sürüldü diline dudaklarına, hain ilan edildi… Zam sayılmadı elektriğinki… Tıpkı yüzde 34.7 zam gelen doğalgaz gibi…

Kapı ziline oynayan piyasa bile inanmadı bu enflasyona… Döviz arttı, Türk Lirası değer kaybetti. Düşünün açıklanan kurumun inandırıcılığı ne raddeye geldi!

Murat Muratoğlu’nun yazısı