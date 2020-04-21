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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: BDDK kararıyla ekonominin çaresizliği iyice ortaya çıktı

BDDK’nın son aldığı kararlarla iş çığırından çıktı! Riskleri kontrol etmesi gereken kurum risk almayan bankaları cezalandıracağını açıkladı!

Bankaların önüne öyle bir ‘formül’ koydu ki, kredi dağıtmayan, yurtdışında parasını tutan, Hazine’ye borç vermeyen kolay kolay istenilen oranı tutturamayacak.

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Dünyada örneği var mı bilmiyorum ama alınan bu karar ne uluslararası kurallarla ne de serbest piyasa ile uyuşuyor!

Ekonominin çaresizliği iyice ortaya çıkıyor. Yabancı bu işin kitabını yazmış, emin olun bu olanları görmüyor!

Böyle tek tek uğraşmasalar… Bankalara kayyum atayıp piyasayı istedikleri kadar krediye boğsalar… Hiç yarın olmayacakmış gibi günü kurtarsalar. Büyük hata yapıyorlar!

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Murat Muratoğlu’nun yazısı

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