Murat Muratoğlu: Batan battı ama kimseye çaktırmadı

İnananı olursa diye 30 Ekim 2020 itibarıyla kamu bankalarının sorunlu kredileri sadece yüzde 2.50 düzeyinde… Yani, gayet iyi… Açıklamalar öyle… Bu yılın modası gözlüklerde pembe!

Kamu bankalarının sermayeleri milletten… Bilançoları hikayeden… Makyajı bozmamak adına takip süreçlerini bilinçli şekilde savsaklayarak “iyi durumdayız” demeye getiriyorlar.

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Hasta-vaka hesabı devletin hemen her kurumunda aynı… Kötü olan gizleniyor ya da ucundan gösteriliyor!

Öyle bir düzenleme var ki, kredi ödenmese dahi batamayacak. Arka arkaya yeniden yapılandırılacak. Oran tabii ki düşük çıkacak! Yalandan da olsa rasyolar bozulmayacak.

Nitekim sorunlu kredi bildirim süresi 90 günden 180 güne çıkarıldı. Batan battı ama kimseye çaktırmadı. Sahi bu salgın ortamında durumu kötü olup da düzeltebilen var mı?

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Murat Muratoğlu’nun yazısı