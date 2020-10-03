Murat Muratoğlu: Bari cepteki son kuruşları da hayati tüketim kalemlerine zam yaparak alma

Dolar fiyatındaki artışların bizim hayatımızda yeri olmadığına karar verdiğine göre canı istedi diye elektriğe zam geldi. Koskoca bakan, herhalde yalan söyleyecek değildi!

Az buz da değil… Elektriğe gelen son zam yüzde 5.75… Son 1 yılın toplamı yüzde 32.3 oranında… Yuh! Yıllık enflasyon yüzde 11.77 diye dolaşırsın ortamlarda…

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Bakın bir kez daha anlatıyorum. Ülke ekonomisi bitik durumda… Senin dükkanının kapalı olması, ücretsiz izinli olarak eve gönderilmen, işsiz olman veya gelirinin olmaması kimin umurunda?

Diğer ülkeler vatandaşlarının cebine nakit para koyarken bari cepteki son kuruşları da hayati tüketim kalemlerine zam yaparak alma!

AKP’nin sembolü ampulü yakacak elektrik parası kalmayacak milletin cebinde… Sonra kimin kafasına çay atacak çıkıp otobüsün üzerine?

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Murat Muratoğlu’nun yazısı