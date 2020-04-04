Murat Muratoğlu: Bakın bir kez daha anlatıyorum, ülke ekonomisi bitik durumda

Hani 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sayaç okuması yapılmayacak, abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek ya… Buna şaşırıyorlar. Ben de şaşıranlara şaşırıyorum!

Bakın bir kez daha anlatıyorum. Ülke ekonomisi bitik durumda… Senin dükkanının kapalı olması, ücretsiz izinli olarak eve gönderilmen, işsiz olman veya kullanıp kullanmaman kimin umrunda?

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Geçmediğiniz köprünün, kullanmadığınız yolun, yanaşmadığınız limanın paraları maaşlarınızdan kesilen vergilerinizle ödeniyor. Görmüyorsunuz diye gıkınız çıkmıyor!

Şimdi cebinizden verirken mi canınız acıyor? Acı iyidir, insana yaşadığını hissettirir!

Murat Muratoğlu’nun yazısı