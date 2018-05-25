Murat Muratoğlu: Bakanlar bile rüşveti dolar, euro olarak kabul etti

16 yılda kendi yerli paramızla dövize bağımlı olmayan bir ekonomi oluşturulabilseydi zaten kimse parasını dövize çevirmezdi. Sabah akşam döviz fiyatlarını takip etmezdi.

Zarrab verdikçe verdi, bakanlar bile rüşveti dolar, Euro olarak kabul etti. Ayakkabı kutularında, kasalarda TL görülmedi. Bugünlere kadar gelindi.

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Batan şirket çoktan battı. Siz şirketlerin yüzdüğüne bakmayın, onların çoğu yaşayan ölü, zombi… Ancak günü kurtarırlar. Kredi vadeleri geldikçe birer birer batarlar. *

Durum geçici… Belki seçimlere kadar idare eder.

Murat Muratoğlu’nun yazısı