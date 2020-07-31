Murat Muratoğlu: Bakan ‘et pahalı değil siz fakirsiniz’ demek istiyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Et fiyatları yüksek değil, ürünlere baktığımız zaman Avrupa seviyesinin altında kalmış durumda” dedi.

Doğru mu? Doğruya doğru… Euro bir anda Türk Lirası karşısında 8.20’ye çıkınca Avrupa’da fiyatlar Türkiye’ye göre pahalandı bir anda…

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İyi de Euro ile kazanıyorlar orada! Demek Euro 15 liraya çıksa bakan çıkıp; “Et fiyatları Avrupa’nın yarısında” diyerek zıplayacak havalara…

“Et fiyatları pahalı değil siz fakirsiniz” demek istiyor aslında… Acaba laf mı geçiriyor ekonomiyi yöneten Berat Albayrak’a?

Murat Muratoğlu’nun yazısı