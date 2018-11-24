Murat Muratoğlu: Bakan Albayrak’ın fantastik beyanı beni kendimden aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Devletin bilançosu, kasası, gelir-gider denge ve düzeyi belki tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü” şeklindeki fantastik beyanı beni kendimden aldı.

Bakan’ın bakış açısını anlamak isterseniz, “Bugün geldiğimiz noktada, elhamdülillah o kadar demokratik bir ortam ki…” cümlesini de kurduğunu bilmelisiniz. Peki, herkesin yalan olduğunu bildiği bir yalan hâlâ yalan mıdır?

Reklam

Amaç seçimlere kadar idare etmek, piyasaların kriz algısını geçici de olsa değiştirmek. Sonrasında zaten yıllar boyu istediğin gibi yönet. Kim kime hesap verecek?

Her şey yolunda gitse bile gelelim asıl meseleye… Dünyada bol ve ucuz paranın sonuna gelindi. Hovardalık devri sona erdi! Para artık ejderhanın ağzında… Aslan, kedi yavrusu gibi kalır yanında.

Reklam

Murat Muratoğlu’nun yazısı