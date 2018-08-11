Murat Muratoğlu: Bakan Albayrak rakamların olmadığı ekonomik sunumu keşfetti!

Bakan Berat çıktı, konuşmanın başında “liyakat” dedi… Kendisi “damat” kontenjanından değil miydi? Sahi bütün yıl “yaz saati” uygulamasını getirip sabahın alacakaranlığında insanları, çocukları sokaklara çıkarma modelinin mimarından ne beklendi ki?

Konuşmasında; “yeni ekonomi programımız kararlı olacak” dedi… Sonra “Eskisi kararsız mıydı?” diye sordu. “Hayır” diye kendine cevap verdi. Yani eski, yeni aynıya getirdi. Sahi ne dedi? Dinlerken uykum geldi. Ekonomi dersine bedencinin girmesi gibi…

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Size konuşmayı özetleyeyim. Devamlı, “Burası çok önemli” diyerek ekonomik modeli tarif etti. Hüsnü Bey’in, Güler Hanım’ın dikkatini çekti. “Öyle değil mi?” dedi. Rakamların olmadığı ekonomik sunumu keşfetti!

Başka da bir şey anlamadım. İlla anlayan olmuştur. Herhalde anlamışlar ki iş insanları konuşmayı alkışladılar. Bari onlara sorun, belki anlatırlar. Konuşmanın sonunda çökmüş borsa, uçmuş gitmiş dolar. Benden bu kadar!

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Murat Muratoğlu’nun yazısı