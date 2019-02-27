Murat Muratoğlu: Bakan Albayrak muhtemelen hikaye yerine ‘masal’ demek istedi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak; “Türkiye ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlıyor” dedi… Muhtemelen hikaye yerine “masal” demek istedi. Zira masallar bile daha gerçekçi.

Bakan; “2019’da 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz” diyor. Bence sıkı bir dürtün, halüsinasyon görüyor.

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Belediye başkan adayı Binali Yıldırım da 500 bin kişiye iş bulacaktı. Oh, ülkede işsizlik sorunu falan kalmadı!

Madem yapabiliyor… Neden şimdi yapmıyor? Niye seçimin bitmesini bekliyor? İktidar 17 yıldır AKP’de değil mi? Henüz üzerine geçirmedi mi?

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Murat Muratoğlu’nun yazısı