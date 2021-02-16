Murat Muratoğlu: ‘Bak doları düşürdük’ diyecekler, ülkeye maliyetini söylemeyecekler

Dolar ağustos ayından sonra döndü dolaştı ilk defa 7 liranın altına geriledi. Gerilemesinden çok neden gerilediği önemli… Sen faiz sarmalına sokmuşsun ülkeyi… Düşmesin mi?

Normal olarak Türkiye’de ekonominin durumuna bakıp ‘döviz fiyatlarının artması gerek’ diye düşünüyorsunuz. Aslında haklısınız. Nitekim piyasalarda işler öyle yürümüyor.

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Öyle vizyonsuz bir yönetim var ki işbaşında… Dolar düşse, para yağsa bile ne yapacak onunla? Gider kanal kazmaya başlar, yandaşına ihale zimmetler…

Ha bugün ha yarın… “Bak doları düşürdük, bozduk büyük oyunu” diyecekler. Ülkeye maliyetini söylemeyecekler. Bir süre sonra yükselmeye başladığında klasik ‘dış güçler’ söylemini dile getirecekler. Zira önce reklamlar…

Murat Muratoğlu’nun yazısı