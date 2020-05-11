Murat Muratoğlu: Bahçeli, Albayrak’ı korumak adına kendisini eleştiriyor

Çok enteresan… Devlet Bahçeli; Kemal Derviş’e yetki veren 57. Hükümet’in Başbakan Yardımcısı’ydı. Derviş, Bahçeli’nin de içinde bulunduğu hükümetin ekonomi bakanıydı. Bahçeli dün acayip bir tweet atıp; “Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak’a verip veriştiriyorlar! İnsanda biraz edep olur, biraz erdem olur, Kemal Derviş’in yardakçıları, devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar” yazdı.

Vay arkadaş… Resmen Berat Albayrak’ı korumak adına kendisini eleştiriyor! Yerden yere vuruyor. Sahi eski çalışma arkadaşı Kemal Derviş’in yardakçıları derken kimleri kast ediyor?

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Kemal Derviş geldiğinde ülke ekonomisini kurtarmak adına vatandaşa antipatik gelecek kararlar aldı. Eyvallah ama mecbur kaldı. Ekonomiden anlayan birisi olduğu için ilk önce bankalara el attı daha sonra yapısal reformları hayata geçirdi. Kasım 2002’de AKP iktidara geldi. Paşa paşa Kemal Derviş ve IMF’nin ekonomik programını aynen uygulamaya devam etti. Yıllarca ekmeğini yedi. Ne zaman ki program bitti. Önlemler etkisini kaybetti. Buyurun size ekonominin hali… Biraz edepli, biraz erdemli olun. Verip veriştirmeyin. Çay bahçelerinde yuvarlanıp, kek yiyin.

Murat Muratoğlu’nun yazısı