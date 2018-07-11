Murat Muratoğlu: Bilal Erdoğan’ın neyi eksikti?

Damat Berat Albayrak yönetecekmiş hazine ve maliyeyi… Türkiye’de ekonomiyi en iyi yönetecek kişinin yine Başkan Erdoğan’ın ailesinden çıkması ne büyük tesadüf değil mi?

Bakan olarak isminin açıklanması yetti! Türk Lirası anında yüzde 2.5 değer kaybetti. Hele bir koltuğa otursun, o zaman seyret ülke ekonomisini… İyi de neden öz oğluna güvenmedi? Bilal Erdoğan’ın neyi eksikti? Ülke ekonomisini yönetemez miydi?

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Gelenek ve göreneklerimize göre damada para, altın, saat falan takılır. Hadi zenginsen belki ev, araba alınır. Ülkenin maliyesini emanet etmek, hazinesini vermek nedir?

Damat Berat enerji uzmanı değil miydi? “Azıcık da ekonomiyi yöneteyim babacım” mı dedi? Enerji konusunda tez vermişti. Birden bire ekonomist mi oldu? O şimdi Türkiye ekonomisinden sorumlu!

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Murat Muratoğlu’nun yazısı