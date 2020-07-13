Murat Muratoğlu: Ayasofya’ya namaza gidenler bol bol Türkiye için dua etsinler

Batı ile münasebetimiz “Bu karar nedeniyle sarpa sarar” diyen gafiller çıkabilir. Sorarım size ilişkilerimiz daha ne kadar kötüye gidebilir? Bundan ötesi ancak tamamen kopartmak olabilir!

Müzeyi camiye çevirmekle bir süre için zafer kazanmış komutan ifadesi ile dolaşılabilir. Hatta havayı yumuşatmak için Heybeliada Rum Ortodoks eğitime açılabilir.

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İyi de bütün bunların bizim günlük yaşamımıza ne etkisi olabilir? Hiç! Fakir hâlâ fakir… Daha fazla düşman kazandık. Daha az turist gelmesini sağlayacak hamleleri de yaptık. Bu sayede düşen gelirimizi iyice azalttık.

Türk düşmanı lobilerin arayıp da bulamayacakları kozu üç beş oy uğruna altın tepside sunduk. Ayasofya’ya namaza gidenler bol bol Türkiye için dua etsinler. İşimiz Allah’a kaldı. Ekonomi için dua da kâfi gelmez. Neyse ki önümüz Kurban Bayramı!

Murat Muratoğlu’nun yazısı