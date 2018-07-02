Murat Muratoğlu: Avrasya tünelinde dolar 5.40 liraya mı yükseldi?

Esas benim anlamadığım, bu tünelin fiyatı 4 dolar+KDV değil miydi? Öyle denilmişti.

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinde KDV yüzde 8 olarak uygulanıyor. Avrasya Tüneli de aynı orana çekilmişti.

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Geçiş 4 dolar+KDV hesabına göre dolar 5.40 liraya mı yükseldi? Hadi, KDV yüzde 18 olsa bile dolar 4.93’te mi? Bize mi söylenmedi? Kim, neye göre bu zammı bize kilitledi?

İstanbul’da tünelle karşıya geçip dönsen 46.60 lira ödeyeceksin. Ankara’dan Kars’a trenle gitsen 47 lira vereceksin. Avrupa Yakası’na geçeceğine direkt Avrupa’ya geçsen Sofya’ya otobüs bileti 110 lira! Her gün arabanla işe gidip gelsen ayda 932 lira tünele gidecek.

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Sen mi tünelden geçeceksin, tünel mi senden geçecek?

Murat Muratoğlu’nun yazısı