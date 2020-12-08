Murat Muratoğlu: Asgari ücretli sayısını güncellemeye mi utanıyorlar?

Avrupa ülkelerinden örneklere bakarsak, Belçika’da hemen hemen kimse çalışmıyor asgari ücretle… İspanya’da çalışanların sadece yüzde 1’i, Çekya’da ise yüzde 2’si verilen bu en düşük maaşı alıyor.

Ya Türkiye’de? Bilinmiyor! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamıyor. En son açıklanan resmi veriler 2014 yılına ait! Sonrasında SGK’nın asgari ücretli sayısını açıklamasını yasakladılar!

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Güncellemeye mi utanıyorlar yoksa güncellemek için çorba parası mı istiyorlar? Muhalefet partilerinin bu konudaki soru önergeleri bile yanıtlanmaya değer bulunmuyor! Görevi değil mi? Görevi ama kim hesap soracak ki?

Murat Muratoğlu’nun yazısı