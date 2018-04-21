Murat Muratoğlu: Anketi AKP Genel Merkezi’nin çıkışında yapsan yine bulamazsın ekonomi iyi diyeni

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Niye acil erken seçim? Ekonomi dayanamıyor güzel kardeşim! Acil seçim ekonomiye merhem olur mu? Yapmayın gözünüzü seveyim… Ne değişecek? Taze kan, genç yetenek Erdoğan geldi diye yurt dışından yeni para mı gelecek? Yoksa bir mucize mi gerçekleşecek?

Anketler ortada… Türkiye ekonomisi nasıl diye sorduğumuzda yüzde 65’i kötü diyor. Yüzde 15’i cevap vermeye çekiniyor. Yüzde 20 şuursuz da iyi gittiğini söylüyor. Bu anketi AKP Genel Merkezi’nin çıkışında yapsan yine bulamazsın yüzde 20 iyi diyeni!

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Türkiye’nin iç ve dış toplam borçları ise 3 trilyon 604 milyar liraya ulaşarak milli geliri aşmış durumda. Lira’nın sürekli değer kaybetmesi ile finansman giderleri karşılanamaz boyutta… İktidar ve Saray bırak gelecek yıl kasım ayını, mevcut tablo ile bitiremez koca yazı… Dönmez ülkenin çarkı. İşte bu yüzden aldılar ‘acil erken seçim’ kararını.

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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