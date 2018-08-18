Murat Muratoğlu: Amerika’ya atılmış tokattır bu zamlar

Akaryakıttan alınan vergi, şirketlerden alınanın toplamını çoktan geçti. Türkiye’nin en büyük vergi kalemi… Mazallah günün birinde vatandaş bir hafta araç kullanmayacak, bütçe açığı iyice artacak. Aslında araç kullanmak bildiğin lükse kaçmak… Adamlar yol yaptı, köprü yaptı, tünel yaptı… Bedava mı?

2017 yılında tahsil edilen ÖTV’nin 63.6 milyarı petrol‑ doğalgazdan geldi. Bakın bu sadece ÖTV dilimi… Hiç katmadım diğerlerini… Ederi tam 14 tane Avrasya Tüneli… Devlet bunu yap‑işlet‑devret ile özel sektöre yaptırdı. 25 yıllığına borçlandı. Niye kendi yapmadı?

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Katar 15 milyar dolar yardımın yanında petrol ateşleseydi biraz da… Bayram arifesine getirilerek çok güzel düşünülmüş. Hayranım zammın zamanlamasına… Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde Amerika’ya atılmış tokattır bu zamlar. Sonuçta sokaktaki vatandaşın dolarla ne işi var.

Murat Muratoğlu’nun yazısı