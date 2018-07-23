Murat Muratoğlu: Amerika, İran ile iş yapan şirketlere ters smaç basar!

Amerika’dan terörün finansmanından sorumlu bir heyet, “Vay efendim ben duymadım, yok ben bilmiyordum, valla haberim yoktu” diyen kalmaması için 4 gündür Ankara’yı turluyor. Tek tek neler yapacaklarını anlatıyor. Sek sek basarak, bade süzerek belli ki kazık yine bize girecek! Sonuçta İran’la 560 kilometre sınırımız var. Bu büyük pazarın kapısı büyük ölçüde kapanacak.

Karara uymayan firmalar, Amerika’nın finansal yaptırımları ile karşı karşıya kalacak. Oldu da bir firma yaptırım listesine girdi. Dünya para transferinin kontrolü Amerika’da… Firma hiçbir banka ile çalışamayacak. Maaşları bile yatıramayacak. Çalışacak banka bulursa, bu sefer o banka dünyadan soyutlanacak. Yaşam hakkı tanınmayacak. Trump bu işle şahsen ilgileniyor.

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Ne yapar? Çin’e 200 milyar dolarlık vergi koyan Amerika, İran ile iş yapan şirketlere ters smaç basar! Hani Erdoğan, TÜSİAD’a, “Taraf olmayan bertaraf olur” demişti ya… Amerika da aynen onu diyecek! Hazan mevsiminde Amerika’nın Türkiye aşkı alevlenecek. “Siz olmadan bu ambargonun tadı çıkmıyor” diye önce ufaktan bizi tehdit edecek. Rüzgar illa Türkiye ekonomisi aleyhine esecek. Piyasalar bu durumdan kötü etkilenecek.

Murat Muratoğlu’nun yazısı