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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Amerika burada yanılıyor; onlar gelene kadar biz ekonomiyi çoktan çökerttik

CAATSA’nın Türkçe meali; Amerika’nın düşmanlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasası… Bir anda düşman ilan edilmek bu kadar kolay mı? Hiç yok mu eski güzel günlerin hatırı?

Biraz daha açarsak; “Batıdan borç aldığınız paralarla karnınızı doyuruyorsunuz. Yine de bizim düşmanımız Rusya’dan S-400 füzelerini alıyorsunuz” anlamında…

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Piyasa, özellikle de dolar/TL kuru S-400 konusundaki gelişmelere çok duyarlı. CAATSA direkt ülkelerin ekonomilerini çökertmeyi hedefliyor.

İşte Amerika burada çok yanılıyor. Hangi ekonomiyi çökerteceksin ki? Amerika’nın geçeceği o yolları zaten biz asfaltladık. Onlar gelene kadar biz ekonomiyi çoktan çökerttik. Düşmanlarımıza fırsat vermedik!

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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Koca: Ülkemizde Covid-19’a karşı 16 ayrı aşı çalışması yürütülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aşı çalışmalarında Türkiye’nin ‘birçok gelişmiş ülke gibi kaynaklarını seferber etmiş durumda olduğunu’ ifade etti ve “Bugün ülkemizde Covid-19’a karşı 16 ayrı aşı çalışması yürütülmektedir. Yerli aşı adaylarımız içinde ‘inaktif’, ‘mRNA’, ‘vektör’ ve ‘virüse benzer parçacık’ aşıları bulunuyor” dedi.