Murat Muratoğlu: Amerika burada yanılıyor; onlar gelene kadar biz ekonomiyi çoktan çökerttik

CAATSA’nın Türkçe meali; Amerika’nın düşmanlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasası… Bir anda düşman ilan edilmek bu kadar kolay mı? Hiç yok mu eski güzel günlerin hatırı?

Biraz daha açarsak; “Batıdan borç aldığınız paralarla karnınızı doyuruyorsunuz. Yine de bizim düşmanımız Rusya’dan S-400 füzelerini alıyorsunuz” anlamında…

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Piyasa, özellikle de dolar/TL kuru S-400 konusundaki gelişmelere çok duyarlı. CAATSA direkt ülkelerin ekonomilerini çökertmeyi hedefliyor.

İşte Amerika burada çok yanılıyor. Hangi ekonomiyi çökerteceksin ki? Amerika’nın geçeceği o yolları zaten biz asfaltladık. Onlar gelene kadar biz ekonomiyi çoktan çökerttik. Düşmanlarımıza fırsat vermedik!

Murat Muratoğlu’nun yazısı