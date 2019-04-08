Murat Muratoğlu: Albayrak’a çok yüklenmenin anlamı yok, kayınpederinden enkaz devraldı

Berat Albayrak’a çok yüklenmenin anlamı yok. Enkaz devraldı. Lakin enkazı kayınpederi yarattı. Ne yapsın? Yeni Ekonomi Programı diye bir şey açıkladı. Daha altı ay geçti üzerine toprak atıldı.

Nasıl kurtaracak ki ekonomiyi? Hazine’de para kalmadığı sır değil… Seçim sebebiyle neredeyse bütün bütçeyi harcadılar. Türkiye’nin çok acil paraya ihtiyacı var. Bırakın yeni paranın gelmesini, içeridekileri bile kaçırıyorlar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı