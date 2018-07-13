Murat Muratoğlu: ‘Albayrak kim’ diye sordular, ‘Damat’ cevabını alınca ‘Arkanıza bakmadan kaçın’ diye rapor yazdılar

Kabine açıklandığından beri piyasalar kaynıyor. Özellikle yabancılar ekonominin başındaki “Berat Albayrak kim?” diye sordular, “Erdoğan’ın damadı” cevabını alınca noktayı koydular. Hele yazılan raporlar… “Arkanıza bakmadan Türkiye’den kaçın” tadındalar.

Ellerindeki medya gücü ile hiçbir şey yokmuş gibi gösterip dolar 10 lira olsa, faizler 30’ları bulsa, bunlar dış mihrakların oyunu derler sıyrılıp giderler! Berat ekonomiyi batırsa ne fark eder?

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Millet fakirleşerek ülkeyi kurtardığını sanıyor nasıl olsa… Adamlar bize yüz milyarlarca dolar borç vermişler, şimdi bizi batırmaya çalışacaklar sonra da paralarını alamayacaklar! Salak mı bunlar?

Murat Muratoğlu’nun yazısı