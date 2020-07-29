Murat Muratoğlu: Albayrak ‘Ekonomi yükseliyor’ derken, şifreli mesajla yardım etmemizi istiyor olabilir

Gerçekten çok endişeliyim! Hazine ve Maliye Bakanı ekonomiden sorumlu Berat Albayrak, bize ufaktan şifreli mesaj yollayıp yardım etmemizi istiyor olabilir.

Eğer bunu Berat Bey’e tehditle yaptırıyorlarsa, zor durumdaysa konuşurken, burnunu kaşısa ne bileyim kulağı ile falan oynasa en azından bir işaret çaksa durumu anlarız, kurtarırız o anda…

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Bakın; “Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor” dedi… Olacak iş mi? Bu cümlede acayiplikler var sanki…

Bir şeyin ‘yeniden yükselmesi’ için önce düşmesi, alçalması falan gerekli… Tam 18 yıldır bugüne kadar ekonomi hiç aşağı indi mi? Hayır!

Diyorum ya; ‘yükselen’, ‘adım adım’ ve ‘yeniden’ kelimeleri ile zekice seçmiş şifreleri… Demek ki… Berat Bey zor durumda benden söylemesi…

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Murat Muratoğlu’nun yazısı