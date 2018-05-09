Murat Muratoğlu: Akşener’in vaadi seçmende ciddi anlamda karşılık bulabilir

Ne diyor Akşener? Borçları yasal takibe ya da yakın takibe alınmış ve varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 5 milyon vatandaşın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız. O kolay…

Bu borçlar zaten bankaların gözden çıkardıkları alacaklar. Yani banka adamın ümüğünü sıkmış alacağını almış, başka alacak bir şey bulamamış. Tahsilat için umutları kalmamış. Varlık yönetim şirketleri de bunları yüzde 10‑15’i gibi komik rakamlara devralmış. Haliyle bu borçlar onlardan çok cüzi bir rakama satın alınabilir. Gayet basit.

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Sonrasında bu borçlar kurulan fona devredilip çok uzun vadeye yayılıp tahsil edilebilir. Devlet aracılığıyla borçlar ödenebilir hale getirilebilir. İnsanlar da kabusları olan borç ödeme baskısından kurtulabilir. Seçmende ciddi anlamda karşılık bulabilir.

Murat Muratoğlu’nun yazısı