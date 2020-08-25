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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: ‘Akıl’ bulan olursa götürüp yönetime bıraksın; üstü kalsın!

Bu sefer de kredi derecelendirme kuruluşlarından adı Fitch olanı… Dediklerinin anlamı ne? Boş verin, nasıl olsa bizim için yok hükmünde!

Fitch’in kredi not görünümü ‘negatif’ olarak belirlemesi, “Ben düşürmekten sıkılmadım, siz düşmeye doyamadınız” mesajını vermesi. “Kötü gidiyorsunuz ve ekonominizde hiçbir düzelme yok… Yakında yine notunuzu düşüreceğim” demesi…

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Her defasında notumuzu daha nereye kadar düşürebilirler diyorduk ki, kredi güvenilirliğini naylon torba bile üretemeyen Afrika ülkelerinden daha düşük seviyeye çektiler.

AKP Ekonomi İşleri Başkanı’nın dediği gibi, “Üst aklı bulmakta zorlananlar için işte size bir suçüstü hali daha…”

‘Üst akıl’ bizde bulunmayan fakat hep karşı tarafta bulunan akıl türü anladığım kadarıyla… Eğer ‘akıl’ bulan olursa insanlık namına götürüp yönetime bıraksın. Üstü kalsın!

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Murat Muratoğlu’nun yazısı

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