Murat Muratoğlu: Akbabalar! Sahi işler iyiyse onların burada ne işi var?

Akbabalar! Sahi işler iyiyse onların burada ne işi var? Havada asılı, sabırlı, kusursuz ve haberci leş yiyici… Millet onlara sevinir hale geldi.

Geçtiğimiz günlerde yurtdışından haber geldi, bizim borsa pek bir keyiflendi. EBRD, yani Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, bizim bankaların batık kredilerini satın almaya hazır olduğunu açıkladı.

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IFC yani Uluslararası Finansman Kurumu, Türkiye’nin finans sektöründe sorunlu kredilerin düzenli şekilde yeniden yapılandırılmasını desteklediklerini ifade etti.

Onların açıklamalarına birkaç Amerikan ve Avrupa bankası eşlik etti. Belki de bu finans kuruluşları kara kaşımızı, kara gözümüzü beğendi.

Teminatları zayıf olduğundan tüketici kredileri, kredi kartları gibi küçük işlerle ilgilenmezler. Teminatı arazi, bina ve fabrika olacak ki, ilgilensinler. Temerrüde düşen tahvilleri, senetleri, kredileri sahiplerinden ucuza alıp uluslararası hukuk kanallarını kullanarak o borçları ilgili kuruluşa illa ödetirler. Bırakın şirketleri günü gelir ülkeleri bile yerler.

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Murat Muratoğlu’nun yazısı