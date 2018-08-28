Murat Muratoğlu: Ahlat’taki köşk millete güven, düşmana korku salacak

Dış güçler, hatta dünyadaki tüm devletler ekonomimize saldırmak suretiyleTürkiye’ye mümkün mertebe zarar vermek istiyorlardı. Dolar yükseliyor, faizlerartıyor, enflasyon durmuyordu. Borçlar ödenemiyor, şirketler iflas ediyor, insanlar işsiz kalıyordu.

Tam da böylesi zorlu günlerde ihtiyacımız olan hamle Van Gölü kıyısındanBaşkan tarafından müjdelendi: “Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı Köşkü yapacağız!” Yaptırdığı bu saray dış güçlere tokat gibi geldi. Büyük oyun bozuldu.

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Tabii haliyle dış güçler önce şaşırdılar! Hiç beklemedikleri bir hareket… Niye yapıyor? Nasıl yapıyor? Hani ekonomi kötüydü? “Demek ki ekonomi kötü değilmiş” dediler.

Haşa huzurdan devletin başı emretmiş, onlara halt etmek düşer. Alman’ı, Amerikalısı, sporcusu, ihtiyarı, veremi çatır çatır çatlayacak. Bu köşk millete güven, düşmana korku salacak.

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Tabii bu bir takım işi… Devlet Bahçeli, Başkan’ı ziyaretinde konuyu açmış; “Ahlat’a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır” fikrini ortaya atmış. Tıpkı erken seçim gibi bu proje de Bahçeli’den çıkmış.

Fikir de dahiyane… Yıl 1071’de Malazgirt’te… O zaman yapılacak köşk de olsun 1071 metrekare… Adeta bir şifre… Beş dönüm kesmez, on dönüm arazi içerisine… Kısmet av köşkü ve bağ evine…

Görüyor musunuz yaratıcılığı? Trump, sözde süper güç Amerika’nın başkanı… Öyle istediği yere köşkü, istediği yere sarayı yaptırırlar mı?

Murat Muratoğlu’nun yazısı