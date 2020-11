Murat Muratoğlu: ‘Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek’ diyen kimdi?

Merkez Bankası Başkanı’nın kovulması belki yasaya aykırıydı ama çok doğru bir karardı. Türkiye tarihi daha kötü yönetilen bir Merkez Bankası’na daha basiretsiz bir başkana şahit olmadı!

Neyse ki sağduyumuzun sesi, adaletimizin simgesi görevden aldı kendisini…

Yeni sistemde, tek bir kişinin isteği bütün bir ülkenin kaderini belirliyor. Bakan, savcı, hakim, ordu komutanı, vali… Ülkede tek bir bağımsız kurum kalmadı. Her an her biri kovulabilir.

Peki, “Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek” diyen kimdi? Ya; “Faizle kurla mücadeleyi bana bırakın” diyen? Olmadı ahdi! Tutturamadı hedefleri? Kovar mı ki kendini?

Murat Muratoğlu’nun yazısı