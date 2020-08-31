Murat Muratoğlu: Adamlar uzaya araba gönderdi, biz otomobil vergilerini uzaya çıkarttık!

Hesap ortada… Fiyatı 170.000 lira olan 2000 cc motor hacimli bir aracın Türkiye satış fiyatı 650.000 liraya çıktı. Dünya üzerinde benzerini aramayın, arayan kimse bulamadı!

Sen aldığın arabayı kullanırken yanında bir ve arkada iki devlet oturuyor. Bir araba sana… Bir araba devlete… Bir araba daha devlete… Ve bir araba daha devlete…

Reklam

Gaz bulduk ama boruyu denize döşeyeceklerine vatandaşın cüzdanına döşediler. Ne fark eder? Adamlar uzaya araba gönderdi, biz otomobil vergilerini uzaya çıkarttık!

ÖTV ne? Özel Tüketim Vergisi… Yahu bu otomobillere binilecek, tüketilmeyecek! Ülke ekonomisinin üzerine binip tüketen sizsiniz belli ki… Acımadan vurun kırbacı ancak öyle anlarız belki…

Murat Muratoğlu’nun yazısı