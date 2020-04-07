Murat Muratoğlu: 435 milyar dolar borcumuz olmasaydı iyiydi

Herkes karantinada olunca kimse evden çıkmayınca doları yere atacak, üzerinde zıplayacak, yırtacak, parçalayacak, kesecek, yakacak delikanlı da kalmadı… Dolar haddini aştı!

Yılbaşından beri durmadan artıyor, her gün üzerine koyuyor yılanoğlu… Öncekilere sebep üst akıl, dış güçler, faiz lobisiydi… Bu sefer dış virüslerin işi…

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Bahane hazır neyse ki! Yoksa ülkeyi kötü yönetmekle ne alakası olabilir ki?

Moral bozmanın anlamı yok yine de… Ne öyle “dolar coştu” falan demek? “Dolar tepetaklak arttı” desek? Ya da; “Artık dolarınızla daha fazla TL alabilirsiniz” müjdesi versek?

Sahi, dolardan bize ne? Türk Lirası yeter bize! Tabii 435 milyar dolar borcumuz olmasaydı daha iyiydi de… Hep virüsten…

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Hatırlamıyor musunuz? Salgın öncesi hepimiz şımarmıştık iyi ekonomiden ve zenginlikten!

Murat Muratoğlu’nun yazısı